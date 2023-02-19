В Белгородской области девушка погибла в результате обстрела ВСУ

В Белгородской области сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал Гладков.

В хуторе Старый Волоконовского района пострадало одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. Также повреждена линия электропередачи. В селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного частного домовладения и повреждена линия электропередачи. В Староселье Краснояружского района в результате обстрела повреждена линия электропередачи.

Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия.