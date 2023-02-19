19 Февраля 2023
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Фото: Александр Река /ТАСС

Киев готовит масштабную провокацию для обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности

Киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения Российской Федерации в якобы "грубом нарушении" в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Для этого с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов.

Целью провокации является обвинение ВС РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Теги: Киев, провокация, конвенция о ядерной безопасности, радиационно опасные объекты



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