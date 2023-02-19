В Минобороны РФ опровергли информацию об увольнении офицеров Донецкого и Луганского армейских корпусов

В Минобороны России опровергли сообщения отдельных источников о якобы увольнении офицеров первого Донецкого и второго Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских вооруженных сил.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного ведомства, с 1 января 2023 года личный состав первого армейского Донецкого корпуса и второго гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил РФ.

"При этом, подчеркиваем, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности. Ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих первого армейского Донецкого корпуса и второго гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что все военнослужащие соединений, принятые в состав Вооруженных Сил РФ с 1 января текущего года достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.