Кадыров собрался создать свою частную военную компанию

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил о намерении создать свою частную военную компанию, как ЧВК "Вагнер", передает корреспондент Накануне.RU.

Заняться этим Кадыров планирует после завершения работы на госслужбе.

"Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится", - написал Кадыров.

Он также заявил, что радуется успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО, подчеркнув, что "вагнеровцы" всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы и достигают поставленной цели в любой ситуации.