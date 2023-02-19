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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: govvrn.ru

Нужно подходить индивидуально, а не рубить с плеча: Татарский о возможном увольнении офицеров Донбасса

В российской армии есть порядок и правила отбора военнослужащих по возрасту, здоровью и иным параметром, так что некоторые из офицеров ЛДНР могут не вписываться в стандарты ВС РФ. Тем не менее важно «с водой не выплеснуть и младенца», отмечает военный писатель, блогер и участник СВО Владлен Татарский. Так он прокомментировал последние решения Минобороны России, которые могут повлечь за собой массовые увольнения командиров.

Как ранее сообщил военкор Александр Сладков, полковника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина уволили со службы из-за бюрократической ошибки при оформлении его звания. На этом фоне среди бойцов Луганской и Донецкой народных республик, официально вошедших в состав ВС РФ, могут начаться чистки, чреватые утратой большого количества опытных офицеров. Несмотря на все существующие правила, торопиться в этом вопросе не стоит, считает Владлен Татарский.

«Есть те, кто очень хорошо себя проявил. И со стороны очень сложно понять, кто достоин остаться, а кто нет. Но в целом сейчас в Донбассе идут тяжелые бои, и каждый уже понял критерии, знает, кто чего стоит.

Поэтому тут нельзя действовать комплексно, нужно рассматривать каждый случай персонально. И если человек не хочет продолжать службу, то надо его отпустить, а если хочет, может и нужен действующим на фронте подразделениям — то его, конечно, нужно оставить. Можно было бы сделать это, например, каким-то специальным указом», — отмечает блогер.

На этом фоне Татарский призывает военное руководство быть внимательнее к нуждам фронта и бойцам, реально ведущим бои с украинскими войсками.

«Подстраиваться под стандарты российской армии, конечно, правильно. Но надо и понимать, что сейчас идет война, и учитывать ее особенности. Ну, например, командир взвода разведки, где я служил — у него нет ноги, но он продолжает работать. Это опытный, здравый офицер, захватывал «языка», награжден. Но нет ноги. То есть по закону его нужно уволить. Но ведь есть примеры, когда можно воевать и без ноги, сейчас протезы позволяют. К этому нужно подходить индивидуально, а не рубить с плеча», — заключил Владлен Татарский.

Ранее внимание к данной теме также проявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК «Вагнер». Он провел личную встречу непосредственно с Эдуардом Басуриным и обсудил с ним актуальную обстановку в зоне СВО, тему передачи младшим подразделениям реального боевого опыта, а также причины и последствия новых инициатив военного ведомства РФ. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Теги: военкор, татарский, донбасс, александр сладков, эдуард басурин, евгений пригожин, чвк вагнер, минобороны



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Развитие сюжета:

Ранее 19.02.2023 19:16 Мск В Минобороны РФ опровергли информацию об увольнении офицеров Донецкого и Луганского армейских корпусов


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