Минобороны РФ сообщило, что за сутки Украина потеряла свыше 600 военнослужащих

Потери Украины на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях составили более 600 военнослужащих. Это следует из ежедневной сводки Министерства обороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования был поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское. За сутки там было уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО "Град".

На Красно-Лиманском направлении в районах Терны, Стельмаховки, Червонопоповки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и раненными. Также были поражены боевая машина пехоты, пят боевых бронированных машин, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20.

На Донецком направлении за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства. В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районах населенных пунктов Часов Яр и Демурино уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожен cклад боеприпасов ВСУ.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники.

На Херсонском направлении уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе города Херсон и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами.

За сутки армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах.

В районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой Народной Республики, Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка Луганской Народной Республики и города Херсон.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.