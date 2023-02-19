19 Февраля 2023
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Вслед за школами триколор под звуки гимна начнут поднимать в российских педагогических вузах

В российских педагогических вузах как и в школах будут проходить церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения государственного гимна, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Для будущих педагогов также будут проводиться занятия "Разговоры о важном".

"Решение, которое мы приняли с Ассоциацией развития педагогического образования: в вузах, подведомственных министерству просвещения, педагогических вузах, неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага и тоже проведения уроков "Разговоры о важном", - сказал на заседании правления ассоциации.

Напомним, с 1 сентября 2022 года в российских школах была введена церемония поднятия триколора в образовательных учреждениях. Ее инициаторами стали общественники, которых поддержал президент РФ Владимир Путин.

Теги: триколор, флаг, вузы, разговоры о важном



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