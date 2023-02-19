Песков: Путин обязательно затронет в послании Федеральному собранию тему СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предстоящее оглашение послания Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина на телеканале "Россия 1" Песков заявил, что президент обязательно затронет в послании тему СВО.

"Конечно на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни, все ожидают послание в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президента того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО. И спецоперация так или иначе влияет на всю нашу жизнь, на жизнь на континенте, и конечно, стоит ожидать, что президент уделит внимание именно ей", - заявил Песков.

Комментируя инициативу лидера Белоруссии о переговоры с участием РФ и США, он также отметил, что готовности или открытости к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет.

Напомним, президент выступит перед Федеральным собранием 21 февраля. Оглашение послания Путина уже повлияло на график работы депутатов Законодательного собрания Свердловской области.