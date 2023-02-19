Россия будет добиваться от ООН расследования диверсий на "Северных потоках"

Российская сторона будет добиваться от соответствующих структур ООН расследования диверсий на "Северных потоках", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Происходящее сейчас он назвал не расследованием, а "имитацией" и подчеркнул, что Россия будет просить, чтобы этим занялись соответствующие структуры ООН.

По данным дипломата, ООН располагает возможностями для создания механизмов по расследованию подобных инцидентов и обратил внимание что в Сирии и на других территориях, когда это нужно, такие механизмы создаются.

Напомним, ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops. Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.

Он также возмутился заявлениями властей Норвегии о непричастности к диверсии. По мнению Херша, норвежское судно как минимум отслеживало передвижения подлодок в районе, а также служило базой для тренировок водолазов.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США отвергают обвинения в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток". По его словам, подобные заявления о причастности США к взрывам газопровода являются "чистой дезинформацией".

Россия представила проект резолюции Совбеза ООН о расследовании диверсий на "Северных потоках", в которой предлагается создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием.