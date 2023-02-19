Боррель заявил, что Украина получает мало боеприпасов и назвал ее "членом европейской семьи"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая в воскресенье в Мюнхене на конференции по безопасности, заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи. По его словам, осталось только "институционализировать это решение".

Когда это должно произойти Боррель не уточнил.

Также по словам Борреля - Еврооюз - это армия Украины, поскольку этот конфликт является "экзистенциальной угрозой европейской безопасности". Он призвал меньше аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому и поставлять ему больше снарядов.

"Мы армия Украины, поскольку эта война - это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов, - сказал он. - Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы", приводит ТАСС его слова.