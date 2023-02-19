19 Февраля 2023
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Политика В России Москва
Фото: t.me/slutsky_l

Виктор Бут готов участвовать в выборах при постановке такой задачи ЛДПР

Член ЛДПР Виктор Бут заявил, что готов принять участие в выборах, если возникнет такая задача, сообщает ТАСС.

"Пока об этом речи не идет, но если такая задача возникнет, я буду готов в рамках нашей партийной программы участвовать в выборах", - сказал он.

Бут добавил, что сейчас знакомится с различными аспектами деятельности партии. "Я принимаю участие и в поездках на новые территории, и знакомство с партийными организациями здесь. Это займет какое-то время - определиться там, где я более [всего] буду полезен партии", - добавил он.

Напомним, 8 декабря 2022 г. состоялся обмен заключенными между США и Россией. С прибытием Бута в РФ, в Америку отправилась бывшая баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер. Баскетболистка была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. В ноябре 2022 г. ее этапировали в ИК в Мордовии. Виктор Бут был обвинен в контрабандной торговле оружием и 14 лет провел в американской тюрьме.

Теги: Виктор Бут, ЛДПР, выборы



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