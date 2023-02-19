19 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: vk.com/concordgroup_official/ скрин

"Беспокоит больше всего": Пригожин встретился с Басуриным и высказал о ротациях в армии РФ

Российский бизнесмен Евгений Пригожин встретился с замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным и обсудил появившуюся информацию об увольнении из рядов ВС РФ командиров, воевавших последние 8 лет на Донбассе.

Предприниматель акцентировал внимание на том, что солдату в первую очередь нужен командир, вызывающий доверие и уважение. Только тогда бойцы пойдут за ним и приведут к победе.

«Без уважения не будет никаких побед. Поэтому и беспокоит больше всего сейчас, что эти ротации начались, при которых командиров, которые много лет воевали и которые много лет вели за собой, начинают зачищать фактически», — передает комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Эдуарда Басурина уволили из рядов армии РФ из-за якобы бюрократически неправильного оформленного звания. Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что та же учесть ожидает и многих других командиров, которые воевали на территории Донбасса. Бизнесмен заверил, что лично встретится с ними в ближайшее время и обсудит данную проблему.

Теги: евгений пригожин, эдуард басурин, ротация, армия рф, александр сладков



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