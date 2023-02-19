19 Февраля 2023
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Экономика В России Крым
Фото: Накануне.RU

В Крыму национализировали 700 объектов украинских олигархов

В Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

"За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое", - сказал Константинов.

Он отметил, что таким образом перекрыт источник доходов для тех, кто зарабатывает деньги в Крыму и направляет их против наших солдат. После завершения процедуры оценки национализированного имущества, его выставят на торги. Конкретные сроки пока не определены, поскольку объем работы по оцениванию принятых в собственность республики объектов значительный. Имущество в последствии будет передано заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо России.

По его словам, работа антитеррористической комиссии продолжается.

Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

Теги: национализация, имущество, олигархи



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