19 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Володин назвал "подлым поступком" инициативу украинских властей об отмене Дня Победы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу украинских парламентариев об отмене Дня Победы "самым подлым поступком" киевского режима, передает корреспондент Накануне.RU.

Группа депутатов зарегистрировали в Верховной раде законопроект, отменяющий на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения, отмечаемый 8 мая.

Комментируя инициативу, Володин напомнил, что на Украине все началось с запрета говорить на русском языке, затем киевский режим снес памятники освободителям страны от фашистов. Вместо них установил Бандере, Шухевичу и другим преступникам, сделав из них героев, раскололи православную церковь.

"Не остановились на этом. Стали уничтожать родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую, — она, как и вера, у нас общая. Не ограничившись исключением из школьной программы наших классиков, начали переименовывать города и улицы. Сегодня собираются отменить День Победы — 9 Мая. В Великой Отечественной войне Россия, Украина и Белоруссия пострадали больше всех. Миллионы погибших, города были разрушены, села — сожжены. Память о Победе объединяет народ наших стран. Это не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским. Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма", - прокомментировал председатель Госдумы РФ.

Теги: Вячеслав Володин, День Победы, Украина



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