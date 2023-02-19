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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава СКР заинтересовался массовым отравлением челябинских лицеистов

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки обстоятельств массового отравления лицеистов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным СМИ, речь идет о лицее №142. Сообщения об отравлении лицеистов появились в родительских чатах вечером в пятницу, 17 февраля. Некоторым детям пришлось вызывать "скорую". Челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья".

В учебном учреждении работают следователи СК, сотрудники контролирующих органов. Устанавливаются должностные лица, в обязанности которых входит организация безопасного питания школьников.

Бастрыкин поручил главе регионального управления Следственного комитета Петру Решетникову представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования.

Теги: лицей, отравление, СК, проверка, Челябинск



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