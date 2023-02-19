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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

СКР расследует применение украинцами боеприпаса с неизвестным отравляющим веществом

Следователи СК России будут расследовать факты новых преступлений ВСУ, в том числе факты применения химического оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Украинские военные применили под Угледаром боеприпас с неизвестным отравляющим веществом. Это произошло в районе населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселовка", - говорится в сообщении.

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу сбит, а другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас.

Двое бойцов, оказавшихся в зоне поражения разорвавшегося снаряда, получили ожоги легких. Также у них наблюдаются признаки отравления – рвота и раздражение слизистых. Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направили на экспертизу.

Кроме того, по данным следкома, в результате обстрелов Курской области нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьского и села Волфино. В Елизаветовке от осколков пострадали строения на территории четырех домовладений. Разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. Также нарушено электроснабжение деревни.

Теги: военные, вещество, боеприпас, Угледар, следственный комитет



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Ранее 18.02.2023 11:55 Мск На российских военных сбросили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом


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