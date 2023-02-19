19 Февраля 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмень приехали еще 23 беженца из Херсонской области

Сегодня ночью в Тюмень из Херсонской области прибыли 23 вынужденных переселенца, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В их числе 12 детей. Прибывших встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры. Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения. Всем будет оказана психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение.

Напомним, ранее в Тюмень прибыли 32 человека, вынуждено покинувших Херсонскую область. Первая группа в составе 25 человек прибыла в регион 12 февраля, оставшиеся - спустя несколько дней. По словам прибывших, населенные пункты, где они прежде проживали, регулярно обстреливаются украинскими нацистами. На каждый день приходится порядка 35 прилетов.

Вынужденные переселенцы были направлены в пункт временного размещения.

В ноябре подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированные в правобережной части Херсонской области, были отведены на левый берег Днепра. Правый берег Днепра в рамках объявленной эвакуации тогда покинули более 100 тыс. человек из числа гражданского населения. Правительство России пообещало вывезенным из Херсонской области людям сертификаты на жилье в любом регионе РФ.

Теги: беженцы, вынужденные переселенцы, Херсонская область



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