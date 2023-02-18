Один из фигурантов дела о захвате заложников в центре Москвы арестован

Пресненский районный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о захвате заложников в цветочном магазине в центре столицы.

Читайте также: Глава полиции Екатеринбурга назвал самые криминальные районы города

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Сафронову Андрею Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве, 17 февраля двое мужчин 1978 и 1981 годов рождения, находясь в магазине на улице Таганская, под угрозой применения оружия стали удерживать внутри двух женщин. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В ходе спецоперации по освобождению заложников один из злоумышленников выстрелил в сотрудника полиции. В результате силовик получил огнестрельное ранение. После этого обоих мужчин задержали.

Полицейского доставили в столичную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Захват заложника" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Сейчас суд решает судьбу второго фигуранта.