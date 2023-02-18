18 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Страны G7 решили усиливать санкции против России

Страны, входящие в G7, договорились сохранять санкции против России из-за ситуации на Украине.
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Об этом говорится в заявлении глав МИД государств "семерки" по итогам встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Они договорились сохранять и усиливать санкции против России и призывать третьи стороны прекратить оказывать поддержку России", - говорится в заявлении на сайте МИД Японии, которое приводит "Интерфакс".

Также отмечается, что "министры иностранных дел G7 подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину".

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине". Ему уже ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Теги: санкции, Россия, страны, семерка



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