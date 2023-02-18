18 Февраля 2023
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Фото: Накануне.ru

Медведев о словах Столтенберга: "Ну как же они обгадились там в НАТО"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
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Ранее Столтенберг заявил, что "риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине". Комментируя это высказывание, Медведев был краток.

"Ну как же они обгадились там в НАТО", - написал сегодня политик в своем Telegram-канале.

"Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся", - заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, также на днях Столтенберг выразил мнение, что достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине можно только поставками туда оружия, включая танки.

Теги: Медведев, Столтенберг, НАТО, Совбез



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