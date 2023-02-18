Медведев о словах Столтенберга: "Ну как же они обгадились там в НАТО"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Ранее Столтенберг заявил, что "риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине". Комментируя это высказывание, Медведев был краток.

"Ну как же они обгадились там в НАТО", - написал сегодня политик в своем Telegram-канале.

"Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся", - заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, также на днях Столтенберг выразил мнение, что достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине можно только поставками туда оружия, включая танки.