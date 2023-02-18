"Будь в команде": сотрудники УГМК приступили к сдаче нормативов ГТО

В Уральской горно-металлургической компании стартовал проект "Будь в команде" – общекорпоративные соревнования по сдаче норм ГТО.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, состязания начались в единый для всех день – 18 февраля, и завершатся 30 сентября 2023 года. Каждый работник предприятия может стать участником команды и внести личный вклад в победу своего коллектива.

"Сдача нормативов ГТО позволяет каждому человеку проверить себя на силу, выносливость, координацию и другие навыки. Подготовка к ним, регулярные тренировки дают здоровье и хорошее самочувствие. Наша компания создает работникам условия для регулярных занятий спортом, организует соревнования, в том числе по многоборью, на основе тестов ГТО, что мотивирует участников вести здоровый образ жизни, снижает уровень заболеваемости и позволяет коллегам общаться в неформальной обстановке и поддерживать друг друга", - подчеркнула начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова.

В 14 муниципалитетах различных регионов страны порядка 900 участников приступили к сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в различных видах легкоатлетических дисциплин, силовых упражнений, лыжных гонках и других. Так, в Челябинске по дорожкам бассейна проплыли почти 200 человек, а в Манином парке Верхней Пышмы на старт вышло более 60 любителей лыжных гонок. В Томске определяли лучшего из 50 стрелков, а в Кольчугино (Владимирская область) и Медногорске (Оренбургская область) свыше 100 человек соревновались в силе и ловкости.

В марте к проекту "Будь в команде" присоединятся еще 10 предприятий. Победителем станет коллектив, представители которого получат наибольшее количество знаков отличия ГТО. Подведение итогов состязаний состоится 30 октября 2023 года на открытии финала Спартакиады УГМК в Верхней Пышме.