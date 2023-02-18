18 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Пригожин ответил Макрону о ЧВК "Вагнер" и армии РФ: "Вы живете в мире иллюзий"

Российский бизнесмен Евгений Пригожин ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу отношения ЧВК "Вагнер" к вооруженным силам РФ.

В пятницу Макрон заявил, что год назад общался с Владимиром Путиным, и тогда президент РФ опровергал связь российской армии с ЧВК "Вагнер". Сейчас же, по словам французского лидера, ЧВК якобы официально вошла в состав армии России.

Новое высказывание Макрона прокомментировал Евгений Пригожин.

"Товарищ Макрон, вы живете в мире иллюзий и имеете крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве. Поэтому совершенно авторитетно вам заявляю: ЧВК "Вагнер" никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии", - цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

(2023)|Фото: Пресс-служба Пригожина

Бизнесмен подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" – это частная армия, которая "действовала, действует и будет действовать по всему миру".

"Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет", - заключил Пригожин, обращаясь к президенту Франции.

Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что люди должны защищать свою Родину, а не интересы бюрократов-функционеров, отдающих приказы из загородных клубов.

Теги: Пригожин, Макрон, Вагнер, армия



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