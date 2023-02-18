Негодование растет. Уральцы вышли на протестную акцию против повышения тарифа ЖКХ

Сегодня в Екатеринбурге в парке 50-летия ВКЛСМ на протестную акцию против повышения тарифа ЖКХ вышло около 200 жителей свердловских городов. Каждый из них недоволен решением РЭК о повышении цен на электроэнергию и капремонт.

Организаторами акции выступает КПРФ. На плакатах уральцев можно прочитать призывы "Рост тарифов – грабеж" и "Хватит грабить народ".

По словам главы областного отделения КПРФ Александра Ивачева, вместо того, чтобы быть на стороне народа, власти уже "не стесняясь грабят его", при этом "набивая свои карманы" в наиболее сложное для россиян время. Депутат заксобрания призвал жителей региона поставить подписи за понижение тарифов, которые в дальнейшем передадут в правительство Свердловской области. Более того, в правительство передадут и огромный плакат с "пожеланиями" всем причастным к росту тарифов от простых горожан.

Помимо плакатов, собравшиеся на акции скандировали свое мнение. После каждого выступления депутатов и представителей жителей можно было услышать лозунги "Гришанова в отставку!" (и.о. председателя РЭК области) и "Хватит грабить народ!".

"Нам разрешили провести протестную акцию, чтобы было не более 100 человек. Но пусть знают, что нас 100 человек, но с нами миллионы", - заявил Ивачев.

На акцию приехал и полк ППСП. Несмотря на радикальную позицию некоторых протестующих и громкие слова с призывами сместить с руководящих должностей тех, кто ответственен за повышение цен в квитанции, все прошло относительно спокойно.

Напомним, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев пытается понизить тарифы, повышенные подконтрольной ему РЭК. На днях он обратился с соответствующим заявлением на федеральный уровень. Куда именно обратился губернатор, в департаменте информполитики региона не уточняют.

Одновременно с этим в областном РЭК уже заявили, что свердловчанам не стоит ожидать снижения тарифов на ЖКХ, поскольку это "уже вопрос решенный".