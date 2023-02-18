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Наука и техника В России За рубежом
Фото: AFP

"Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" уже завтра будет сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане. Об этом Накануне.RU сообщили в Роскосмосе.
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Как говорится в сообщении госкорпорации, главная оперативная группа управления РКК "Энергия" имени С.П. Королева (входит в Роскосмос) приняла решение о сведении "Прогресса МС-21" с орбиты 19 февраля.

"Включение двигателя "Прогресса МС-21" на торможение для схода с орбиты намечается 19 февраля в 6:15 мск. В результате корабль войдет в атмосферу и разрушится. По прогнозу специалистов предприятий Роскосмоса, падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 6:57 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана", - отмечается в сообщении.

Напомним, что после сегодняшней отстыковки "Прогресса МС-21" от Международной космической станции была проведена съемка его внешней поверхности для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования. Сведение корабля с орбиты, намечавшееся на сегодня, было отложено для анализа полученной информации.

Рассматривалось два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации или сведение с орбиты.

Теги: Прогресс, корабль, орбита, Роскосмос



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