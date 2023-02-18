ФК "Урал" получил больше всех призовых в Кубке России

18 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область В России
Фото: img.championat.com/ скрин

ФК "Урал" получил больше всех призовых в Кубке России

Российский футбольный союз опубликовал суммы выплат участникам нынешнего розыгрыша Кубка России.
Читайте также:

Как сообщается на официальном сайте РФС, по итогам группового этапа Пути РПЛ больше всего призовых получил екатеринбургский "Урал" – 75,7 млн рублей. Эта сумма включает гарантированные выплаты в 28,2 млн рублей, а также призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в группе.

Семь клубов Пути РПЛ заработали по 66,2 млн рублей – "Зенит", "Краснодар", "Крылья Советов", "Локомотив", "Пари НН", "Спартак" и ЦСКА. Каждая из этих команд одержала по четыре победы на групповом этапе Кубка России.

Всего же по итогам осеннего этапа турнира команды Пути РПЛ заработали 907,2 млн рублей. А призовые выплаты клубам Пути Регионов составили 102 млн рублей.

Как добавили в РФС, команды-участницы суперфинала розыгрыша Кубка России-2022/23 гарантировано получат по 37,8 млн рублей. А победитель турнира дополнительно заработает 75,8 млн рублей.

Как сообщало Накануне.RU, в 1/4 финала Кубка России "Урал" Виктора Гончаренко встретится с "Ростовом" Валерия Карпина. Уральский клуб пообещал бесплатно пустить часть болельщиков на ответный матч, который пройдет 27 февраля на "Екатеринбург-Арене".

Теги: Урал, Кубок России, призовые, РФС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети