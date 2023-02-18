ФК "Урал" получил больше всех призовых в Кубке России

Российский футбольный союз опубликовал суммы выплат участникам нынешнего розыгрыша Кубка России.

Как сообщается на официальном сайте РФС, по итогам группового этапа Пути РПЛ больше всего призовых получил екатеринбургский "Урал" – 75,7 млн рублей. Эта сумма включает гарантированные выплаты в 28,2 млн рублей, а также призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в группе.

Семь клубов Пути РПЛ заработали по 66,2 млн рублей – "Зенит", "Краснодар", "Крылья Советов", "Локомотив", "Пари НН", "Спартак" и ЦСКА. Каждая из этих команд одержала по четыре победы на групповом этапе Кубка России.

Всего же по итогам осеннего этапа турнира команды Пути РПЛ заработали 907,2 млн рублей. А призовые выплаты клубам Пути Регионов составили 102 млн рублей.

Как добавили в РФС, команды-участницы суперфинала розыгрыша Кубка России-2022/23 гарантировано получат по 37,8 млн рублей. А победитель турнира дополнительно заработает 75,8 млн рублей.

Как сообщало Накануне.RU, в 1/4 финала Кубка России "Урал" Виктора Гончаренко встретится с "Ростовом" Валерия Карпина. Уральский клуб пообещал бесплатно пустить часть болельщиков на ответный матч, который пройдет 27 февраля на "Екатеринбург-Арене".