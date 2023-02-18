Встает вопрос боеприпасов: Аркатов напомнил о важности своевременного снабжения артиллерии

Вопрос поставок снарядов для артиллерии стал одной из главных тем недели после того, как бойцы из состава артподразделений ЧВК «Вагнер» обратились к функционерам Минобороны РФ с просьбой обеспечить подвоз снарядов на позиции.

Из-за нехватки боеприпасов орудия и танки не могут прикрывать огнем наступление боевых товарищей. Результатом становятся неоправданно высокие потери. Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о полной снарядной блокаде, что усугубляет ситуацию.

Проблемы с обеспечением артиллерии боеприпасами напрямую влияют на количество потерь среди личного состава, так как она играет важную роль в сохранении жизней бойцов. Такое мнение озвучил политический обозреватель Иван Аркатов.

«Артиллерия сейчас имеет, я бы сказал, одно из самых главных значений в современных боевых действиях, особенно с привлечением “беспилотников”. На данный момент она является основной подавляющей силой, которая, в первую очередь, может сберечь наши подразделения. Поэтому снабжение боеприпасами категорически важно. Без них никак», —заявил Аркатов.

Эксперт затронул проблему наличия снарядов на позиции. По его словам, одним из препятствий своевременных поставок является чиновничий произвол на местах:

«Тут, конечно, встает вопрос производства боеприпасов в нужных количествах, а также логистика и отсутствие бюрократии. Артиллерия в связке с коптерами — основная движущая и пробивающая сила». – подчеркнул аналитик.