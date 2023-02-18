18 Февраля 2023
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Фото:Накануне.RU

Школьница из Химок, которую одноклассница ранила ножом, выписана домой

Девочка Соня из Химок, которую одноклассница ранила ножом, выписана из больницы домой. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Напомним, недавно в Химках 11-летняя ученица напала с ножом на сверстницу в школьном туалете. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, за ее жизнь боролись врачи. На днях раненая школьница пришла в себя.

Как рассказала сегодня Ксения Мишонова в своем Telegram-канале, сейчас Соня уже дома.

"Еще одна мечта осуществилась. В подарок от главы Химок Дмитрия Волошина на выписку наша малышка получила хомяка", - сообщила детский омбудсмен.

Она пожелала пострадавшей девочке скорейшего выздоровления.

Напомним, что обидчица Сони проходит экспертизу в психиатрической больнице.

Теги: девочка, нож, выписка, Химки



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