Глава СК потребовал доклад о пожарах в усадьбе Ганнибала и особняке князя Витгенштейна

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку по фактам пожаров в исторических зданиях.

Читайте также: Бастрыкин ждет доклад о расследовании гибели ребенка в детсаду Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в выпуске аналитической программы одного из региональных телеканалов поднималась проблема отсутствия внимания властей к памятникам архитектуры, имеющим историческое значение для Ленинградской области. В пример был приведен поселок Суйда, где недавно сгорела усадьба Ганнибала – прадеда Александра Сергеевича Пушкина.

"Также недавно сгорел исторический особняк князя Генриха Витгенштейна. При этом приводятся сведения о том, что это, скорее всего, был поджог, в результате этого пожара погиб один человек. Другой пример исчезнувшего наследия – дореволюционная дача в Вырице, принадлежавшая Антипу Ефремову, отцу писателя-фантаста Ивана Ефремова. Сообщается о пожарах и в других усадьбах, при этом виновников так и не нашли", - рассказали в Следственном комитете.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину организовать проверку по всем изложенным в выпуске фактам. Также глава СКР ждет доклада по итогам мероприятий.