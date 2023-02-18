В Нижневартовске из-за мужчины с гранатой эвакуировали жилой дом

В Нижневартовске задержали мужчину, который разгуливал по улице с гранатой. Оказалось, что опасности боеприпас не представляет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО-Югре, в минувшую пятницу в правоохранительные органы Нижневартовска поступил сигнал, что из подъезда дома по улице Омская вышел человек с предметом, похожим на гранату. На место незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН "Сокол-Югра" и экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Из дома в срочном порядке эвакуировали более 30 жителей.

Силовики оцепили близлежащую территорию. Стражами порядка подозреваемый был задержан, а специалисты ОМОН обследовали найденные при мужчине и в его квартире боеприпасы. В итоге было установлено, что это муляжи гранат Ф-1 и РГД-5, не представляющие никакой опасности.

Сейчас по факту случившегося проводится разбирательство.