18 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

На российских военных сбросили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом

Российские военные заявили, что на позиции союзных сил под селом Урожайное и Великая Новоселовка киевские боевики сбросили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом.
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на солдат Вооруженных сил РФ, утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника.

"Один из коптеров был сразу сбит, а другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас", - заявил собеседник агентства.

По его данным, двое бойцов, оказавшихся в зоне поражения разорвавшегося снаряда, получили ожоги легких. Также у них наблюдаются признаки отравления – рвота и раздражение слизистых. Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направили на экспертизу.

Ранее опрошенные Накануне.RU эксперты рассказали о ходе операции в Угледаре.

Теги: военные, вещество, боеприпас, Угледар



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