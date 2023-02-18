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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

После визита силовиков в мечеть Екатеринбурга задержали больше 70 человек

В свердловском ГУ МВД рассказали об итогах визита силовиков в мечеть на улице Репина в Екатеринбурге.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного полицейского Главка Валерий Горелых, это были плановые профилактические мероприятия. В результате в разные отделы полиции были доставлены 73 человека для установления их личности и законности пребывания в России.

"В профилактическом рейде принимали участие сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. В рамках проверочных мероприятий сыщики установили пять граждан, которые обосновались в Екатеринбурге с нарушением действующего законодательства в сфере миграции. В отношении них составлены административные материалы, в ближайшее время по решению суда их выдворят за пределы страны", - отметил полковник Горелых.

Он заверил, что подобные профилактические акции с участием полиции, ФСБ и Росгвардии будут продолжены.

Напомним, рейд в мечети прошел в минувшую пятницу. Сообщалось, что во время проверок силовикам пришлось сделать несколько выстрелов в воздух. Однако в полиции опровергли применение табельного оружия.

Теги: мечеть, силовики, проверка, итоги, Екатеринбург



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