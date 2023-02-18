СК возбудил дело после массового отравления челябинских лицеистов

Сведения об отравлении учащихся лицея в Челябинске проверил Следственный комитет. Итогом стало возбуждение уголовного дела.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Челябинской области, в соцсетях была размещена информация, что в лицее, расположенном в Советском районе областного центра, несколько учащихся обратились с жалобами на пищевое отравление. После этого ведомство начало свою проверку.

"Будет проверена достоверность информации, изложенной в социальных сетях, и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пообещали в Следственном комитете.

В результате данные подтвердились. По итогам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Сейчас в учебном заведении работают следователи СК и сотрудники контролирующих органов.

"Устанавливаются должностные лица, в обязанности которых входит организация безопасного питания школьников. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления", - добавили в ведомстве.

По данным СМИ, речь идет о лицее №142. Сообщения об отравлении лицеистов появились в родительских чатах вечером в пятницу, 17 февраля. Некоторым детям пришлось вызывать "скорую".

В пресс-службе администрации Челябинска Накануне.RU сообщили, что в учебном заведении уже проведена санобработка помещений дезинфицирующими средствами.

"В течение выходных специализированной организацией будет проведена заключительная дезинфекция. Администрация учреждения в постоянном режиме находится на связи с родителями обучающихся", - заявили в мэрии.

По информации регионального Минздрава, на сегодняшний день трое детей находятся в стационаре. Они получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Врачи продолжают оказывать помощь тем, кто обращается с жалобами на рвоту и боль в животе.

Сегодня, 18 февраля, в лицее работают специалисты Роспотребнадзора и представители прокуратуры.

"Собираются все необходимые в таких случаях пробы. Говорить о причинах произошедшего можно будет только после получения результатов лабораторных исследований. В настоящий момент, учитывая смешанную симптоматику у заболевших, однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Ситуация находится на личном контроле главы Челябинска Натальи Котовой", - добавили в администрации.

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области ситуацию пока не прокомментировали.