18 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Jason Lee

Мюнхенская конференция: у Китая пока не вышло склонить Европу на свою сторону

В Мюнхене началась конференция по безопасности. В 2007 году на ней со знаменитой речью выступил Владимир Путин, а сейчас западные непартнёры пригласили выступить от России Ходорковского и Касьянова.

От Китая приехал министр иностранных дел Ван И. По прибытии в Европу он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Издание Global Times предположило, что Европа может обратиться к Китаю, поскольку США продолжают "жертвовать союзниками в условиях украинского кризиса".
Однако речь Макрона об "интенсификации военной помощи Украине" на "важные недели и месяцы" показала, что Евросоюз готов продолжать антироссийский курс даже в ущерб своим интересам.

Сам Ван И выступал позже, он сказал, что Китай будет содействовать миру на Украине даже в сложнейших обстоятельствах, и обратился уже к Германии, предупредив о рисках повторения в Европе событий, аналогичных взрывам на "Северных потоках". Но китайцы явно не собираются полагаться только на Запад: на днях по пути в Мюнхен самолёт китайского министра якобы по техническим причинам сел в Ташкенте, где Ван И провёл обстоятельные переговоры с узбекистанским коллегой. После конференции ожидаются визиты китайского дипломата в Москву и, возможно, в Тегеран.

Теги: Мюнхенская конференция, Ван И



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