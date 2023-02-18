18 Февраля 2023
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Политика В России Москва
Фото: youtube.com

Миронов назвал темы, которые огласит в своем послании Путин

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин даст оценку ситуации вокруг СВО. Также "справедливоросс" назвал и другие темы послания президента.

"Мы услышим о социальной политике и экономике, целях и задачах на будущее. Очень надеюсь, что президент затронет тему "офшорной аристократии" – крупного бизнеса, который зарабатывает в России, а тратит деньги за границей", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

Политик заявил, что тексты посланий Федеральному собранию Владимир Путин пишет сам.

"Причем в прямом смысле этого слова", - отметил председатель партии.

Владимир Путин, Сергей Миронов(2016)|Фото:kremlin.ru

Также он рассказал о состоявшейся на днях встрече с главой государства. Миронов сообщил, что с Путиным удалось поговорить "часа полтора".

"Состоялся очень откровенный разговор. Тем затрагивалось много, и везде я встречал понимание президента. Думаю, что Правительству, министрам были даны поручения, и в ближайшем будущем мы увидим положительные итоги такого разговора", - заключил глава "СРЗП".

Напомним, президент выступит перед Федеральным собранием 21 февраля. Оглашение послания Путина уже повлияло на график работы депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

Теги: Миронов, Путин, послание, темы



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