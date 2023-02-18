18 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Собственника ОАО АКБ "Балтика" отправили за решетку на 17 лет

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу фактического собственника ОАО АКБ "Балтика" Олега Власова. Мужчину надолго отправили за решетку.
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Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, с июня 2013 по апрель 2014 года Власов, действуя в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу иностранной валюты со счетов ОАО АКБ "Балтика" на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк".

Как показало расследование, при этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 46 млрд рублей.

Суд признал Олега Власова виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Также мужчине назначено ограничение свободы сроком на 1 год.

Как добавили в Генпрокуратуре, ранее руководители и участники данного преступного сообщества были осуждены за неправомерный вывод денег в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд рублей. Им назначено реальное лишение свободы на сроки от 9 до 19 лет.

Теги: Балтика, Власов, валюта, суд



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