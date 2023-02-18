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Фото: roscosmos.ru

"Прогресс МС-21" отстыковался от МКС. Его судьбу решат сегодня

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от Международной космической станции. Он проработал на ней больше трех с половиной месяцев и должен был быть затоплен в Тихом океане.

Как сообщили Накануне.RU в Роскосмосе, сегодня в 5 часов 26 минут по московскому времени корабль отчалил от российского малого исследовательского модуля "Поиск". После отхода от МКС космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с помощью системы телеоператорного управления развернули "Прогресс МС-21" для фото и видеосъемки с борта станции места повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля. Как уточнили в госкорпорации, визуальных повреждений не обнаружено.

Сообщалось, что после этого корабль войдет в атмосферу и разрушится. По прогнозу специалистов предприятий Роскосмоса, падение несгоревших элементов его конструкции должно было произойти в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Однако, как отметили в Роскосмосе, сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложено.

"Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля. Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты", - сообщили в госкорпорации.

Напомним, ранее Роскосмос сообщил, что причиной разгерметизации на "Прогрессе МС-21" стала утечка теплоносителя из системы терморегулирования.

Теги: Прогресс, МКС, грузовик, станция



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