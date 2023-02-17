К проекту Северного широтного хода вернутся, когда будет готова его финансовая модель

Проект строительства Северного широтного хода (СШХ) продолжится, когда будет готова его финансовая модель, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минвостокразвития России Алексея Чекункова.

"Остановки [СШХ] нет, есть приоритизация, экономика, есть проекты, которые имеют смысл в моменте, реализуются рекордными темпами. СШХ - крайне сложный проект, но он просчитывается, его финансовая модель считается, когда цифры сложатся, он будет реализован", - сказал он по итогам заседания рабочей группы Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны России.

Напомним, ранее правительство РФ приняло решение приостановить создание Северного широтного хода (СШХ), строительство которого длится уже 16 лет. Руководство страны изменило приоритеты в пользу другого глобального транспортно-логистического проекта "Восточный полигон" (расширение БАМа и Транссиба).

Впервые информация о приостановке строительства СШХ появилась в марте 2022 года из-за ухудшения экономической ситуации. Сообщалось, что из-за высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, правительство решило отложить проект стоимостью почти 300 млрд руб., а уже одобренные бюджетные кредиты перенаправить на другую инфраструктуру.

Однако сразу после появления этих сведений губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что работа над строительством Северного широтного хода (СШХ) будет продолжена.

Он отметил, что было принято решение переформатировать проект. В финансовой модели была заложена существенная часть заемных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заемное финансирование нецелесообразно и что стоит задача заменить эти средства другими источниками.

"Северный широтный ход" – проект железной дороги длиной 707 км, которая должна соединить Северную и Свердловскую железные дороги и дать возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивалась более, чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ должен составить 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.