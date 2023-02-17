18 Февраля 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за гибели подростка при взрыве газа

В Челябинкой области возбуждено уголовное дело из-за гибели 14-летнего школьника при взрыве газового баллона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Вечером в одном из частных домов поселка Дзержинка без возгорания произошел хлопок при разгерметизации газового баллона. После хлопка в доме произошло обрушение межэтажного перекрытия, в результате чего получил смертельные травмы 14-летний подросток.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления", - говорится в сообщении.

В районную больницу были направлены четыре человека: трое взрослых и ребенок 10 лет. По данным главы Верхнеуральского района Сергея Айбулатова, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Теги: взрыв газа, подросток, газовый баллон



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