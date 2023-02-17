В Турции спасли мужчину, который провел под завалами 278 часов

Турецкие спасатели смогли вытащить из-под завалов в провинции Хатай 45-летнего мужчину, который провел под грудами бетона 278 часов, сообщает telegram-канал ТRТ.

"Спустя 278 часов после землетрясений в Хатае спасли 45-летнего мужчину Хакана Ясиноглу. После оказания первой медицинской помощи его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Спустя 12 суток в наиболее пострадавшей от дух землетрясений провинций Турции, в Хатае продолжаются поисково-спасательные работы.

Число погибших от землетрясений в Турции увеличилось до 38 044 человек. Об этом сегодня сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям в Турции (AFAD).