17 Февраля 2023
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Фото: Пресс-служба Пригожина

Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер"

Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, сообщил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер". Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пригожина.

Напомним, 14 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что в районе Парасковиевки, расположенной на северных подступах к Артемовску (украинское название Бахмут), ведутся ожесточенные бои.

(2023)|Фото: Пресс-служба Пригожина

Взятие этого села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске. Ранее Пушилин сообщил, что единственной дорогой, по которой идет снабжение украинской группировки в Артемовске, остается трасса на Часов Яр.

12 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора под Артемовском.

Теги: Парасковиевка, Вагнер, Артемовск, Бахмут



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