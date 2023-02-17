В Челябинской области при взрыве газа погиб подросток

Сегодня вечером в поселке Дзержинка Челябинской области произошел взрыв, погиб 14-летний подросток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Причиной взрыва стала разгерметизация пятилитрового газового баллона. Взрыв без посредствующего горения произошел в жилом доме на двух хозяев. В одной из квартир рухнуло потолочное перекрытие. В районную больницу были направлены четыре человека: трое взрослых и ребенок 10 лет.

По данным главы Верхнеуральского района Сергея Айбулатова, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

"Людям оказывается медицинская помощь. <…> Состояние [пострадавших] средней тяжести. Один человек по маршрутизации отправлен в лечебную детскую больницу города Магнитогорска, здоровью ничего не угрожает. Три человека находятся в Верхнеуральской районной больнице со средней степенью ожогов - от 20 до 30% [тела], <…> угрозы жизни нет", - сказал он ТАСС.