"Это прорывной проект для региона". В Челябинске началось строительство межвузовского кампуса

17 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

"Это прорывной проект для региона". В Челябинске началось строительство межвузовского кампуса

В Челябинске представили макет межуниверситетского кампуса. Объект должны сдать в 2025 году. Сегодня глава Минобрнауки России Валерий Фальков вместе с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером осмотрел стройплощадку будущего кампуса и провел совещание по вопросу реализации строительства образовательного комплекса, передает корреспондент Накануне.RU.

Валерий Фальков напомнил, что строительство кампуса осуществляется в рамках поручения президента РФ. Челябинск участвовал в первом отборе и стал победителем. Проект для региона является знаковым и внимание к нему приковано со всех сторон.

"Нам сейчас генподрядчик сказал, первые два общежития должны быть сданы до 1 марта 2024 года. Весь кампус – 2025 год. У нас нет опыта совместного существования нескольких университетов на одной территории. Это серьезный вызов, и я бы хотел услышать, что будет расположено в кампусе, какой эффект это даст для социально-экономического развития региона и Уральского федерального округа. Просто так перейти в новое помещение и остаться в тех же организационных формах, с теми же целями и задачами, с тем же оборудованием, не ради этого строили кампусы. Это должно придать импульс развитию системы высшего образования в регионе. Мы рассматриваем кампус как серьезный инфраструктурный проект, но главное здесь не стройка, не интерьер и не экстерьер. Главное – это реальные изменения, которые последуют в университетах", – отметил он.

(2023)|Фото: Накануне.RU

По словам Владимира Якушева, за строительством кампуса должно последовать совершенно другое качество образования.

"Очень важно, когда речь идет о создании таких кампусов, что высшая школа должна давать не только высшее образование, но и развивать научный блок. Развитие науки должно быть одной из основных задач. Регион важный, регион всегда был одним из передовых, поэтому важно, чтобы высшая школа соответствовала этому. Вызов серьезный. У нас научная среда сложная, все считают себя в этом вопросе основными, главными и самыми умными. Начинает возникать конкурентная среда. Мы должны снять эти вопросы, пока идет стройка, а не в тот момент, когда кампус появится", – подчеркнул он.

Губернатор Алексей Текслер подтвердил, что регион выдерживает поставленные сроки. Сейчас завершается проектирование объекта, началось строительство двух общежитий.

"Для региона это прорывной проект в научно-образовательной сфере, но он даст позитивные эффекты и в экономике, в социальной сфере, послужит продвижению области и закреплению на Южном Урале молодых учёных, специалистов. Важно, чтобы кадры, которые выпускают наши вузы, были готовы к самым серьезным задачам, которые стоят перед нашей промышленность и наукой", – подчеркнул он.

При этом глава региона подчеркнул, что вузы уже работают над формированием содержательной составляющей кампуса, и их компетенции позволят сформировать современную научно-образовательную среду. Стоит отметить, что именно этому вопросу была посвящена двухдневная стратегическая сессия по созданию кампуса мирового уровня. На пленарном заседании Алексей Текслер указал на необходимость выработать единую логику и идеологию кампуса, которые позволят наиболее эффективно организовать взаимодействие образовательных институтов, научных структур и производственных компаний.

"Кампус – это, по сути, новый университет, и важно суметь объединить в нем наши уважаемые вузы. Стратегия развития нашего региона напрямую связана с тем, какие образовательные программы мы будем у себя реализовывать, потому что образование – это самое главное. Мы бы хотели, чтобы ребята, которые заканчивают наши школы, а они очень талантливые, оставались здесь и помогали развивать регион, создавали семьи и связывали свое будущее с областью. Задача кампуса она про это", - подчеркнул он.

Проект межвузовского кампуса в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Напомним, проект межвузовского кампуса предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 123 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Основными участниками проекта стали ЮУрГУ и ЧелГУ, также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ. В октябре правительство Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг заключили концессионное соглашение о реализации проекта. Учебный процесс в кампусе планируется начать в 2026 году.

Теги: кампус, Алексей Текслер,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети