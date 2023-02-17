"Это прорывной проект для региона". В Челябинске началось строительство межвузовского кампуса

В Челябинске представили макет межуниверситетского кампуса. Объект должны сдать в 2025 году. Сегодня глава Минобрнауки России Валерий Фальков вместе с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером осмотрел стройплощадку будущего кампуса и провел совещание по вопросу реализации строительства образовательного комплекса, передает корреспондент Накануне.RU.

Валерий Фальков напомнил, что строительство кампуса осуществляется в рамках поручения президента РФ. Челябинск участвовал в первом отборе и стал победителем. Проект для региона является знаковым и внимание к нему приковано со всех сторон.

"Нам сейчас генподрядчик сказал, первые два общежития должны быть сданы до 1 марта 2024 года. Весь кампус – 2025 год. У нас нет опыта совместного существования нескольких университетов на одной территории. Это серьезный вызов, и я бы хотел услышать, что будет расположено в кампусе, какой эффект это даст для социально-экономического развития региона и Уральского федерального округа. Просто так перейти в новое помещение и остаться в тех же организационных формах, с теми же целями и задачами, с тем же оборудованием, не ради этого строили кампусы. Это должно придать импульс развитию системы высшего образования в регионе. Мы рассматриваем кампус как серьезный инфраструктурный проект, но главное здесь не стройка, не интерьер и не экстерьер. Главное – это реальные изменения, которые последуют в университетах", – отметил он.

По словам Владимира Якушева, за строительством кампуса должно последовать совершенно другое качество образования.

"Очень важно, когда речь идет о создании таких кампусов, что высшая школа должна давать не только высшее образование, но и развивать научный блок. Развитие науки должно быть одной из основных задач. Регион важный, регион всегда был одним из передовых, поэтому важно, чтобы высшая школа соответствовала этому. Вызов серьезный. У нас научная среда сложная, все считают себя в этом вопросе основными, главными и самыми умными. Начинает возникать конкурентная среда. Мы должны снять эти вопросы, пока идет стройка, а не в тот момент, когда кампус появится", – подчеркнул он.

Губернатор Алексей Текслер подтвердил, что регион выдерживает поставленные сроки. Сейчас завершается проектирование объекта, началось строительство двух общежитий.

"Для региона это прорывной проект в научно-образовательной сфере, но он даст позитивные эффекты и в экономике, в социальной сфере, послужит продвижению области и закреплению на Южном Урале молодых учёных, специалистов. Важно, чтобы кадры, которые выпускают наши вузы, были готовы к самым серьезным задачам, которые стоят перед нашей промышленность и наукой", – подчеркнул он.

При этом глава региона подчеркнул, что вузы уже работают над формированием содержательной составляющей кампуса, и их компетенции позволят сформировать современную научно-образовательную среду. Стоит отметить, что именно этому вопросу была посвящена двухдневная стратегическая сессия по созданию кампуса мирового уровня. На пленарном заседании Алексей Текслер указал на необходимость выработать единую логику и идеологию кампуса, которые позволят наиболее эффективно организовать взаимодействие образовательных институтов, научных структур и производственных компаний.

"Кампус – это, по сути, новый университет, и важно суметь объединить в нем наши уважаемые вузы. Стратегия развития нашего региона напрямую связана с тем, какие образовательные программы мы будем у себя реализовывать, потому что образование – это самое главное. Мы бы хотели, чтобы ребята, которые заканчивают наши школы, а они очень талантливые, оставались здесь и помогали развивать регион, создавали семьи и связывали свое будущее с областью. Задача кампуса она про это", - подчеркнул он.

Напомним, проект межвузовского кампуса предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 123 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Основными участниками проекта стали ЮУрГУ и ЧелГУ, также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ. В октябре правительство Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг заключили концессионное соглашение о реализации проекта. Учебный процесс в кампусе планируется начать в 2026 году.