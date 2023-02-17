В Челябинске депутата ЗСО приговорили к 9 годам колонии со штрафом в 6,5 млн рублей по делу о даче взяток

Суд приговорил депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 6,5 млн рублей за дачу взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Двух должностных лиц филиала ФКУ "Росдортехнология" приговорили к 7 годам 3 месяцам и к 7,5 годам условно, двух должностных лиц ФКУ Упрдор "Южный Урал" – к 8 годам условно со штрафами по 2,8 млн рублей каждому.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор "Южный Урал" передал взятку в виде ноутбуков стоимостью свыше 185 тыс. рублей должностным лицам филиала ФКУ "Росдортехнология" в Екатеринбурге. За это, как считает следствие, они должны были исключить из отчетов сведения по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе. В результате должностные лица филиала ФКУ "Росдортехнология" незаконно исключили выявленные ими нарушения, подлежащие обязательному внесению в отчеты по результатам мониторинга. В свою очередь должностные лица ФКУ Упрдор "Южный Урал" получили от обвиняемого взятку 500 тыс. рублей за принятие ранее невыполненных работ по государственным контрактам.

Гособвинитель просил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 27,4 млн рублей для депутата ЗСО, а также запретить ему занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет.