Вопрос решенный. В РЭК заявили, что свердловчанам не стоит ожидать понижения цен на ЖКХ

Пока Екатеринбург готовится к протестной акции против повышения тарифов ЖКХ, свердловский РЭК спускает местных жителей на землю. На сегодняшнем заседании представителей комиссии, департамента государственного жилищного и строительного надзора и областных территориальных организаций профсоюзов, прозвучало заявление, что на снижение цен свердловчанам надеяться не стоит.

"Все решения приняты и теперь важную роль играет информирование жителей о нововведениях, о возможности влиять на то, сколько они платят", – заявил исполняющий обязанности председателя комиссии Владимир Гришанов.

По его словам, тарифы устанавливает государство, а регион только подгоняет цены в соответствие с федеральными требованиями. Более того, цены на ЖКХ должны были вырасти еще 1 декабря 2022 года, когда поднялась стоимость электроэнергии, однако в регионе все затянулось из-за решения ФАС, которая опротестовала принятые новые тарифы.

При этом он напомнил, что в Свердловской области имеется список льготников, которые могут получить компенсацию или скидки по коммунальным платежам.

"Общение с руководством РЭК и департамента Госжилнадзора Свердловской области стало очень полезным: оно позволило профсоюзным руководителям получить ответы на вопросы, понять логику ценообразования и алгоритм действий при перепрограммировании счетчиков. Со своей стороны, профсоюзы предложили представителям РЭК провести встречи с работниками предприятий по отраслям и жителями муниципальных образований, чтобы разъяснить им проводимые изменения. Дополнительно мы будем на федеральном предлагать сдвинуть индексацию зарплат в бюджетной сфере с 1 октября на более ранние сроки и более активно информировать семьи, у которых расходы на услуги ЖКХ превышают 22%, о положенных им льготах и субсидиях", - заявил по итогам встречи председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев пытается понизить тарифы, повышенные подконтрольной ему РЭК. На днях он обратился с соответствующим заявлением на федеральный уровень. Куда именно обратился губернатор, в департаменте информполитики региона не уточняют.