Военный эксперт Суконкин объяснил значение боев за Парасковиевку для последующего освобождения Бахмута

Со взятием Парасковиевки бойцы ЧВК «Вагнер» смогут отрезать ВСУ от северных коммуникаций, заявил военный эксперт и писатель Алексей Суконкин.

В своем Telegram-канале Суконкин объяснил, как контроль над Парасковиевкой поможет усилить давление на группировку ВСУ в Бахмуте. Публицист отметил, что враг старается подтягивать на этот участок фронта последние резервы и не планирует сдаваться.

«Накал боев – самый ожесточённый. Каждый понимает простую истину – взятие этого населённого пункта будет в значительной степени способствовать ослаблению обороны данного направления, на острие которого находится город-крепость Бахмут», — отметил Суконкин.

На этом направлении бои идут уже несколько месяцев, штурмовикам ЧВК «Вагнер» удалось подойти вплотную к населенному пункту и начать сражения в городских кварталах. Бои идут практически на всех окраинах Бахмута, однако противник продолжает получать снабжение.

«Контроль над Парасковиевкой – это контроль над большей частью коммуникаций, ведущих в Бахмут. Нет коммуникаций – нет подвоза боеприпасов и подкрепления, нет вывоза раненых, а значит, нет условий для длительной обороны. И все это понимают», — отметил писатель.

Военкор Александр Симонов ранее опубликовал карту со всеми вражескими путями подвоза подкрепления, боекомплекта и провизии в Бахмут. По его словам, об оперативном окружении стратегически важного города говорить еще рано.