В Березниках открыли многофункциональный центр единоборств компании "Уралкалий"

Сегодня в Березниках торжественно открыли многофункциональный центр единоборств компании "Уралкалий". Он предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по спортивной борьбе, самбо, ММА, боксу, рукопашному бою и кроссфиту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, генеральный директор "Уралкалий" Виталий Лаук, директор по спорту и молодежной политике "Уралкалий" Радмир Габдуллин и специальный гость — чемпион мира и Европы по самбо, победитель турнира Ural FC Кирилл Сидельников.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что новый зал единоборств — первый в регионе специализированный объект такого рода и сообщил, что в Пермском крае единоборства пользуются особой популярностью.

"Создателем центра является компания "Уралкалий". Со своей стороны, поддерживаем социально значимые инициативы наших предприятий. В прошлом году благодаря взаимодействию с предприятием мы успешно принимали крупный международный турнир по смешанным единоборствам. Желаю будущим воспитанникам нового центра и их тренерам высоких достижений!" - заявил губернатор

Оснащение центра включает в себя высококачественное профессиональное оборудование для занятий спортом. Тренировки доступны для любого желающего. Для детей, участвующих в соревнованиях, занятия будут проходить на бесплатной основе.

По словам гендиректора "Уралкалий" Виталия Лаука, компания заинтересована в появлении в регионе инфраструктуры для развития детского спорта.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в регионах присутствия "Уралкалия" появлялись новые объекты социальной инфраструктуры, направленные на развитие детского спорта и формирование здорового образа жизни. Создание комфортных условий для жителей Березников и Соликамска является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании", - подчеркнул он.