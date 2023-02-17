В Белгородской области из-за обстрела пострадали ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале высказался об очередном обстреле Шебекино.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший – женщина в тяжелом состоянии. Бригада "скорой медицинской помощи" находится на месте", - написал Гладков.

В результате обстрела есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия. Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории.

Ранее сегодня он сообщил о том, что в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка.

"Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна, осколками посечен забор. Есть повреждения и во втором частном домовладении", - написал Гладков.