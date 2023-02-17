17 Февраля 2023
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Общество Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области из-за обстрела пострадали ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале высказался об очередном обстреле Шебекино.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший – женщина в тяжелом состоянии. Бригада "скорой медицинской помощи" находится на месте", - написал Гладков.

В результате обстрела есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия. Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории.

Ранее сегодня он сообщил о том, что в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка.

"Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна, осколками посечен забор. Есть повреждения и во втором частном домовладении", - написал Гладков.

Последствия обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Теги: Вячеслав Гладков, Шебекино, ВСУ, обстрел



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