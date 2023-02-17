Власти РФ закрывают генконсульство Чехии в Екатеринбурге

Россия денонсировала соглашение с Чехией о генеральном консульстве этой страны в Екатеринбурге. Оно было создано в 2001 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме посольства в Москве у Чехии было четыре миссии в других городах РФ: генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, почетные консульства в Нижнем Новгороде (закрыто с 2012 года) и Ханты-Мансийске.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ никогда не пойдет по пути самоизоляции.