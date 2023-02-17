В Прикамье имущество оборонного завода могут продать меньше чем за миллиард

Конкурсный управляющий "Мотовилихинских заводов" объявил о продаже имущества предприятия на торгах. Информация опубликована на федресурсе, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена лота составляет 8,3 млрд руб. Она будет действовать с 20 по 22 февраля. А затем будет снижаться каждые три рабочих дня на 10%. Минимальная цена имущества завода составит всего лишь 831,6 млн руб. Она будет действовать с 3 по 5 апреля.

По аналогичной схеме продают второй лот - земельный участок "Мотовилихинских заводов" предназначенный под промышленные и складские объекты II класса вредности, площадью 29 442 "квадратов". Сейчас его продают за 31,5 млн руб. Однако цена может упасть до 12,6 млн руб. с 21 по 23 марта.

К закрытым торгам допускаются только участники, у которых есть право иметь в собственности имущество, предназначенное для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу и мобилизационному заданию. Они обязаны сохранить целевое назначение предприятия и выполнять ГОЗ.

Напомним, первые торги по реализации имущественного комплекса "Мотовилихинских заводов" были объявлены осенью прошлого года. Тогда начальная цена лота составила 9,3 млрд руб. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Также несостоявшимися были признаны повторные торги, на которых начальная цена имущества составляла 8,3 млрд руб.