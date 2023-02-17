Столтенберг решил достичь мира на Украине, поставляя туда оружие

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия.

"Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация… Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине – дать им военную поддержку", - цитирует РИА Новости Столтенберга.

Столтенберг добавил, что ранее призвал всех членов НАТО "поставлять Украине современное оружие, включая танки".